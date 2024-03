Acoso callejero: tú también puedes ser parte del cambio

Un 77% de mujeres en España han experimentado acoso callejero y el 81% afirman que existe una falta de formación sobre cómo intervenir cuando lo presencian. Porque el acoso callejero va en contra de todo lo que representa L'Oréal Paris, la marca lanzó en 2020 Stand Up contra el acoso callejero en colaboración con Right To Be. Este programa se centra en concienciar sobre este problema mundial y formar a las personas sobre cómo reaccionar de forma segura cuando lo sufren o son testigos de él, basándose en la metodología 5D's creada por Right To Be, una ONG internacional experta en la lucha contra el acoso en todas sus formas. La metodología 5D's de Right To Be consiste en cinco herramientas sencillas y eficaces para ayudar a las personas a intervenir con seguridad cuando presencian o sufren acoso callejero. Hasta la fecha, más de 2,5 millones de personas han recibido formación con Stand Up en 44 países. En España, la formación se imparte de manera presencial a través de la Fundación Mujeres y en la web que han habilitado para ello (https://www.standup-international.com/es/es/)