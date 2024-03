El tratamiento antiedad que abraza a la mujer de la generación silver

Y es que, lo que está claro es que una mujer no tiene las mismas necesidades a los 30, que a los 60. Los papeles han cambiado, el mundo de la belleza ha evolucionado y ahora, las mujeres maduras ya no se conforman con estar en casa. Ahora reivindican su papel activo dando siempre su mejor versión, aceptándose y queriéndose en todas las etapas de su vida. Consuelo Mohedano explicó que desde que entramos en el proceso de la menopausia perdemos el 30% del colágeno, por lo que nuestra piel se va a ver menos rellena, con más flacidez y con arrugas más profundas. ¿Lo podemos remediar al 100% con cosmética? “Evidentemente no, pero podemos retrasar estos síntomas y obtener nuestra mejor versión con productos que son capaces de estimular células madre en la piel, para que se generen fibroblastos, los encargados de producir colágeno y ácido hialurónico, sustancias que nos dan volumen y ayudan a atenuar arrugas”.