MBFWMadrid: Así han sido los looks beauty de L’Oréal Paris, patrocinador oficial del evento que, tras 25 años en la pasarela, mantiene su apuesta por la belleza diversa e inclusiva

Anécdotas en todos estos años, han pasado muchas cosas. Han sido todas realmente muy beneficiosas. Es decir, no ha habido nunca nada malo o extraño. Pero sí recuerdo en alguna ocasión que por transporte y demás, pues colecciones han llegado tarde, por vuelos han llegado tarde, incluso el diseñador. Y ha habido, me acuerdo, en una ocasión que un diseñador llegó 5 minutos antes de su desfile. Esta persona venía de Nueva York, de haber estado haciendo otras cosas de trabajo y no pudimos tener contacto durante la semana de pruebas para hacer ese look. Y entre pelo y maquillaje, tuvimos nosotros que decidir qué hacer. ¿Qué maquillaje podríamos ofrecer? Dado que el diseñador, por circunstancias, no lo habíamos podido hablar con él. Pero bueno, fue maravilloso, porque él venía muy nervioso, sin saber qué iba a pasar. Y el hecho de encontrarse a todas sus modelos maquilladas y peinadas, pues bueno, fue para él como un regalo. Porque claro, todo estaba por decidir, pero en esos momentos nosotros no podemos dejar que esto pare. Tenemos que seguir avanzando. Y muchas veces en ese tipo de improvisaciones realmente hay como un regalo oculto, porque al final son cosas con las que sin querer aciertas, y todo es increíble, es muy gratificante.