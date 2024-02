Prepárate para el verano con la depilación láser más libre de todos los tiempos o cómo darle ultimátum al vello

“Las mujeres debemos depilarlos”. “El pelo en las piernas es cosa de hombres”. “No puedo ir a la piscina, no estoy depilada”. “No me siento bien, tengo mucho vello”. Seguro que, alguna vez, has oído alguna de estas frases y… una de dos: o te ha temblado hasta el alma o te has sentido completamente identificada. Y es que, puede que prefieras unas piernas depiladas o que esto te de totalmente igual. Puede que estés harta de tener que depilarte para cualquier plan todos los veranos o que este tema ocupe un segundo plano en tu vida. En la variedad, reside el placer. Ni todos los cuerpos son iguales, ni Láserum lo pretende. Porque con vello o no, tu cuerpo es un summum.