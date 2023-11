Del ‘work’ al ‘afterwork’ sin pasar por casa: el aliado que llevarás siempre en el bolso y te salvará la Navidad

La Navidad se siente ya en el ambiente. Lo dicen las luces en la ciudad, los escaparates y las citas que empiezan a acumularse en nuestra agenda: comidas, cenas, tardes de compras, reencuentros inminentes… No, no es demasiado pronto para empezar a pensar en looks, en regalos y organizar días maratonianos que arrancan con la jornada de trabajo y no sabemos muy bien cuándo terminarán. Para disfrutar de todos los planes y llegar a todo tenemos nuestros trucos: un look todoterreno y un neceser bien equipado que nos permita pasar del 'work' al 'afterwork', sin pasar por casa.