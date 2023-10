Look 'no make up': guapa sin esfuerzo

Consiste en lograr una piel luminosa y jugosa con un aspecto 100% natural. Para este tipo de acabado, los productos en crema funcionan mejor. Por eso, es imprescindible hidratar el rostro con la base de maquillaje Accord Parfait de L’Oréal Paris, con ácido hilaurónico y panthenol, que se adapta perfectamente a cada tono de piel. Luego, iluminar ciertas zonas –la parte alta del pómulo, el lagrimal, el arco de la ceja o el arco de cupido– con una fórmula cremosa, como la del Glow Chérie iluminador natural de L’Oréal Paris, que suaviza y recrea un aspecto de piel desnuda. ¡Un 'no make up make' up en toda regla!