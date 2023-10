Todo lo que tienes que saber sobre la medicina regenerativa aplicada a la fertilidad

Las mujeres nacemos con una cantidad de óvulos, denominada reserva ovárica, que, desafortunadamente, va disminuyendo con los años. Asimismo, la calidad de dichos óvulos también mengua y por ello, cuantos más años tenga la mujer, mayor será la probabilidad de que no se dé un embarazo, de que este no llegue a término o de que los embriones no sean sanos cromosómicamente hablando.