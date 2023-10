Los ejercicios para femorales que debes incorporar en tu rutina para lograr unas piernas firmes y tonificadas

No, lejos de lo que podrías pensar, no es necesario ser culturista o un deportista de élite para realizar ejercicios para los femorales. "Tanto en mujeres como en hombres, fortalecer los femorales ayuda a mejorar la estabilidad de la rodilla, prevenir lesiones, incrementar la capacidad de realizar movimientos explosivos y promover una mejor postura, contribuyendo así a una salud física óptima", nos explica Efthalia Tsimkas, entrenadora de Brooklyn Fitboxing. Estos músculos, a los que también conocemos como isquiosurales, ubicados en la parte frontal del muslo, son "un grupo que suele pasar desapercibido en los ejercicios de musculatura de los usuarios habituales a un gimnasio", precisamente porque o no sabemos de su relevancia o nos da miedo potenciarlo en exceso y ganar volumen.