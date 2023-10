El pintalabios de Kylie Jenner que dura un montón y es tendencia este otoño

Para el desfile se Schiaparelli, Kylie Jenner optó por Matte Lips Crayon en el tono Hits Different, un sencillo y cómodo labial en forma de lápiz que puedes aplicar directamente sobre los labios. Gracias a este cosmético y a un pequeño truco a la hora de ponérselo, se consigue mucho más volumen en esta zona. La clave está en delinear los labios antes que nada, para después ir rellenándolos con el mismo lápiz. De esta forma no solo te aseguras de que no te vas a salir y que tus labios quedarán perfectos, sino que conseguirás una mayor definición y volumen. Añadiendo un toque de gloss en el centro del labio, lograrás un look muy 90’s.