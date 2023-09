Los geles de ducha Plaisir Nature, de Byphass: un baño de realidad

No malgastes agua, recicla, consume menos plásticos… La lista continúa y, afortunadamente, cada vez somos más conscientes del impacto que generamos sobre el planeta e intentamos ser consecuentes con nuestros pequeños actos cotidianos. Igual ocurre con las empresas, atentas a las tendencias de consumo, que se orientan hacia productos más responsables, tanto con el planeta como con los animales. Es el caso de Byphasse ­(marca cosmética que nació en Barcelona hace más de 20 años con la idea de ofrecer productos de higiene y cuidado personal en cantidades generosas y a precios asequibles), con certificados vegan V-Label por la Unión Vegetariana Europea (EVU), que garantiza a sus consumidores que el producto está libre de cualquier ingrediente de origen animal (huevos, leche, miel, etc.) o materia animal (lana, seda, grasa, etc.) y que ha sido sometido a un estricto proceso de control durante su fabricación. A finales de este año, Byphasse ya contará con 100 productos certificados veganos V-Label y en 2025, más del 75% de su catálogo estará certificado.