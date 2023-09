El sérum con retinol más vendido en Amazon en España y con más (y mejores) reseñas en las últimas semanas está rebajado

Es tiempo de retinol y no hay más que echar un vistazo a Amazon para darse cuenta de ella. ¿La razón? El retinol es el nuevo ácido hialurónico en lo que a principios beauty se refiere. Es ese activo del que todo el mundo habla y no hay quien no tenga una amiga, conocida o vecina que lo use. Es famosísimo y todo el mundo lo quiere, aunque no lo introducimos en nuestra rutina de forma tan sencilla, porque asociado a él hay tanto bondades como ciertos miedos. Eso sí, está claro que cada vez nos animamos más a usarlo y, en el último mes, en Amazon es uno de los activos más vendidos, de hecho, hay un sérum con retinol que se ha convertido en el objeto de deseo y, a guzgar por las reseñas que tiene, quien lo prueba, ¡repite!