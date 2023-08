Sin duda, esta es la mejor crema hidratante para usar en septiembre

O, al menos, la que mejor me va para hidratar la piel del rostro tras los días de verano. Y es que, como editora de belleza, hay un detalle que no me perdono durante las vacaciones. Siempre se repite la misma historia, me prometo a mí misma ser constante con la rutina de belleza diaria, pero al llegar los últimos días de descanso, pierdo el hábito y me olvido (un poco) del cuidado de a tez. Imperdonable. Lo sé.