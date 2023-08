Por fin hemos encontrado la mascarilla para el pelo que acondiciona, ilumina y reaviva el color y te deja un melenón a pesar de los estragos del verano

Hay mascarillas para el pelo y luego están las mascarillas que nos salvan el pelo de su desastre (o, lo que es lo mismo, tener que contarlo porque no hay ninguna opción más para sanearo). Tras las vacaciones (o inlcuso durante el transcurso de las mismas) nos damos cuenta de que nuestro pelo no es que no sea el mismo: ¡es que está mucho peor de cómo era cuando empezó el verano! Efectivamente, te está pidiendo un rescate. Después de largos días bajo el sol y la exposición al agua de mar y al cloro de las piscinas, nuestro cabello puede perder su vitalidad y brillo natural y ahí es cuando nos entran las preocupaciones y las lamentaciones, pero, ojo, que hay remedio.