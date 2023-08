El sérum de Max Factor que parece de marca de lujo pero cuesta menos de 15 euros en Amazon

Entre las opiniones acerca de este producto de cuidado facial de Max Factor encontramos algunas destacadas como: “Textura en gel hay que aplicar dos gotas en la mano y mezclar antes de aplicar, se absorbe rápidamente y no queda pegajosa. He notado una mejora importante con disminución del tamaño de los poros, se han reducido también las pecas y manchas a causa de la edad. Mi piel es mixta, la genética de la piel en mi familia es buena pero mi compañera de trabajo ya me ha echado un par de flores que estoy muy guapa. Recomendable al 100% y probablemente repita si en posible de nuevo en Amazon days y así nos ahorramos unos euros”.