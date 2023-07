El champú profesional de L’Oréal que puedes comprar en el Prime Day de Amazon y que deja un pelo mucho más bonito

Entre las opiniones de las diferentes usuarias de Amazon que ya han probado el champú de L’Oréal Professionnel Absolu Repair encontramos algunas que destacan especialmente el poder renovador de este producto: “Después de comprar infinidad de champús que prometían y no cumplían he encontrado el mejor champú para mi cabello. Me tiñó el cabello cada 15 días, me hago alisados de queratina, lavado a diario o día si y día no y mi cabello ahora está increíble. Añadir que del tipo de agua depende el resultado, he probado en Asturias y Galicia y el resultado es de 10, en Valencia el resultado es de 8.5, pero aún así no hay otro mejor”.