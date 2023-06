La tabla de paddle surf de Amazon en la que también podrás hacer paddle yoga

Quizá no has escuchado hablar todavía del paddle yoga, o puede que sí, pero seguro imaginas rápido de qué se trata. Sí, es una práctica que combina dos disciplinas: Stand Up Paddle Surf y el Yoga. En cada una de las clases de esta especialidad se adaptan los aspectos del Yoga: asana, pranayama, mudra y meditación para poder llevarlos a cabo sobre una tabla de paddle surf. Suena un poco imposible, pero cada vez tiene más adeptos.