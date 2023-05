¡Prepárate para dar la bienvenida al verano con Ziaja!

Como no podía ser de otra forma, lo más importante es proteger tu rostro de los rayos del sol. Para ello, Ziaja tiene el 'must' perfecto: la crema facial antioxidante SPF 50+ con vitamina C. ¿Quieres saber qué tiene de especial? Gracias a la vitamina C hidrata y ayuda a combatir el envejecimiento de la piel. Y está pensada para todo tipo de piel. No te olvides de meterla en el bolso cuando salgas de casa.