'Woman' premia la belleza en sus II Premios Woman Beauty

Los premiados en esta edición fueron: la gama Les Beiges, de Chanel (Premio Línea de Maquillaje), Émulsion Écologique, de Sisley (Premio Icono Cosmético), el aroma Eau de Parfum Chloé, (Premio Especial 15 Aniversario), el labial LipPower, de Giorgio Armani (Premio Labial), el complemento Innovage Piel Colágeno Plus, de Laboratorios Ern (Premio Nutricosmético), la fórmula Arkhé Cosmetics, de VMV Cosmetic Group (Premio Línea Capilar Sostenible), Le Sérum Capture Totale, de Dior (Premio Investigación Tratamiento Facial), Fotoprotector Fusion Water, de ISDIN (Premio Protector Solar Facial), la firma Mary Kay (Premio Emprendimiento y Desarrollo Empresarial), el tratamiento de aparatología estética Endosphères (Premio Tecnología Estética), el aroma Black Orchid, de Tom Ford (Premio Perfume Nicho Femenino), el aceite Huile Prodigieuse Or, de Nuxe (Premio Tratamiento Corporal), el sérum Revitalift, de L’Oréal Paris (Premio Fórmula Innovadora), el Vinoperfect Sérum Resplandor Antimanchas, de Caudalie (Premio Tratamiento Antimanchas), Marine Collagen, de Nutralie (Premio Complemento Alimenticio), Edelweiss Sérum, de The Body Shop (Premio Cuidado Natural), el formato bebible Olistic (Premio Producto Innovación Capilar), el Glow Anti-Aging Day Cream, de Rituals (Premio Cuidado Facial Diario), el sérum Age Proteom, de Esthederm (Premio Ciencia Cosmética), el sérum capilar Nutriplenish, de Aveda, (Premio Cuidado Capilar Experto), Sun Protective Water, de Lancaster (Premio Solar Corporal), la Línea BlondMe, de Schwarzkopf Professional (Premio Innovación en Coloración Profesional), Eternalist A.G.E. [Retinol], de Sensilis (Premio Tratamiento de Farmacia), la iniciativa Guerlain for Bees Conservation Program, de Guerlain (Premio Compromiso Sostenible) y la crema Volumizing Cream Supreme, de Clé de Peau Beauté (Premio Anti-Aging).