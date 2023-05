¿Y si a los 40 ya es demasiado tarde?

Para que esto no ocurra y no se sientan obligadas a nada, está la medicina reproductiva, que permite contar con tratamientos como la congelación de óvulos, una técnica que sirve para que las mujeres puedan elegir el momento más adecuado para ser madres con tranquilidad. Para acercar a nuestras lectoras esta realidad, hemos hablado con Ana Rosa, la médica y ahora paciente que ya ha iniciado este recorrido con el objetivo de tener el control sobre su vida y sobre su maternidad: "La medicina reproductiva facilita a las mujeres que queremos seguir con nuestro ritmo de vida a no vernos forzadas a ser mamás debido a nuestra fertilidad, nos da el poder para ser dueñas de nuestro cuerpo y nuestro destino", explica.