Esta es la tendencia en pelo que arrasa en mujeres de 40 años: Laura Sánchez lo sabe

De un tiempo a esta parte, el imperio de lo natural ha conquistado estilos 'beauty' (con maquillajes 'make up no make up' ), decoración (verde y neutra), moda (con tejidos relajados y ecológicos), batallas ('body positive') y coloraciones de pelo. Y es en este último apartado donde dicha naturalidad no solo ha traído de vuelta a los castaños denostados durante años (María Pombo, Ester Expósito, Laura Escanes o Hailey Bieber son solo algunas de las que han reivindicado en el último año su belleza), sino que ha inspirado propuestas realmente sorprendentes que ponen patas arriba parámetros estéticos eternos y que hablan un nuevo lenguaje sorprendente, porque es 'proaging' y empoderado (y, a la vez, sereno).