Este es el nuevo ritual de automasaje que te hará lucir tu mejor piel

‘The magic glow’ es el ritual mañanero perfecto para empezar el día luciendo tu mejor piel. Además, Mariona Vilanova recomienda para esta rutina utilizar los productos cosméticos The Silent Charm, una bruma facial multifuncional –acondicionadora, hidratante y emoliente– que potencia la absorción de activos, reduce rojeces y aporta suavidad, luminosidad y confort a la piel, y The Beauty Talisman, un aceite facial reafirmante con alta concentración de antioxidantes que revitaliza la piel y la regenera en profundidad, aportando tersura, suavidad y luminosidad. Se trata de un tratamiento apto para pieles sensibles y que se recomienda llevar a cabo entre tres y siete veces por semana.